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МТС: россияне стали переводить разговоры на голосовых помощников в 2,5 раза чаще

МТС: россияне стали переводить разговоры на голосовых помощников в 2,5 раза чаще

Согласно результатам опроса, проведенного компанией МТС о мобильных привычках пользователей смартфонов, россияне стали на 145%, то есть почти в 2,5 раза чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей.

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