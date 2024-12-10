МТС: россияне стали переводить разговоры на голосовых помощников в 2,5 раза чаще

Согласно результатам опроса, проведенного компанией МТС о мобильных привычках пользователей смартфонов, россияне стали на 145%, то есть почти в 2,5 раза чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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