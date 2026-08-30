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Туск заявил о возможной «провокации» против стран НАТО со стороны России

Туск заявил о возможной «провокации» против стран НАТО со стороны России

Россия якобы готовится к дальнейшей эскалации войны против Украины, и ближайшие месяцы могут иметь решающее значение для безопасности Европы, заявил премьер — министр Дональд Туск, 29 августа в соцсети X.

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