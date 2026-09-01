Орловский избирком исключил двух кандидатов из партийных списков

Орловские партийные списки на выборах в областной Совет народных депутатов начали худеть ещё до того, как избиратели успели дойти до кабин для голосования.
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