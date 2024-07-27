У всех последователей/учеников Геббельса есть такая странная убеждённость (вслед за их дохлым учителем), что если озвучить какой-то свой нарратив, то он мгновенно станет реальностью.
Припигинда всё тупее
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Не проморгать бы
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31 мин.
Алексей Сафронов
Зачем же популязироваить укроуебка?!
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29 мин.
TF
Tatyana Fedotova
Вспомните 1920. Поляки помнят. Так что, они ждут возможности сделать пакость. Задача эту пакость предвидеть и не допустить. Хватило бы мозгов. Судя по Думе и ряду министров мозгов наверху мало.
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28 мин.
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