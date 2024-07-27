Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Ходила с детства с бабушкой на рынок. Очередей не было, ну, человек по 5-10 стояло к каждому мяснику, что по советски...Сторонники капита...
  • Natalija Osminina
    В 1963 году и в Астрахани белый хлеб был редкостью. Но только  несколько месяцев- менее года.  И за ним я ходила в об...Сторонники капита...
  • Tatyana Fedotova
    Это точно. Щедра для чужих за счёт своихЭТО ЗВОНКАЯ ОПЛЕУ...

Припигинда всё тупее

Припигинда всё тупее

У всех последователей/учеников Геббельса есть такая странная убеждённость (вслед за их дохлым учителем), что если озвучить какой-то свой нарратив, то он мгновенно станет реальностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Не проморгать бы
Ответить
31 мин.
Алексей Сафронов
Зачем же популязироваить укроуебка?!
Ответить
29 мин.
TF
Tatyana Fedotova
Вспомните 1920. Поляки помнят. Так что, они ждут возможности сделать пакость. Задача эту пакость предвидеть и не допустить. Хватило бы мозгов. Судя по Думе и ряду министров мозгов наверху мало.
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх