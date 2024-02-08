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Китай

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Континентальная часть Китая подвергла критике ДПП за политические манипуляции с помощью туризма

Пекин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду подвергла критике Демократическую прогрессивную партию /ДПП/ Тайваня за ее политические манипуляции с помощью туризма.

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