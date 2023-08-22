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Юрист объяснил варианты исправления испорченной кредитной истории

Юрист объяснил варианты исправления испорченной кредитной истории

Кредитная история может быть испорчена по ошибке или из-за мошеннических действий. Исправить это можно через суд или бюро кредитных историй (БКИ), рассказал 22 августа старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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