Юрист объяснил варианты исправления испорченной кредитной истории

Кредитная история может быть испорчена по ошибке или из-за мошеннических действий. Исправить это можно через суд или бюро кредитных историй (БКИ), рассказал 22 августа старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Кредитная история может быть испорчена по ошибке или из-за мошеннических действий. Исправить это можно через суд или бюро кредитных историй (БКИ), рассказал 22 августа старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
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