Вам нужна стойкость, чтобы встать, собраться, подумать о том, что вы собираетесь делать дальше, не позволяя всякой оплошности сбить вас с ног.

Аленка 666

У меня этой стойкости нет совсем, меня сломали ещё в детстве. Раньше у меня были друзья, которые помогали, и папа, на которого можно было рассчитывать. А сейчас друзья и папа умерли, и защитить меня некому. А насчёт высыпаться - это вообще из области фантастики, когда в 6 утра на работу вставать надо