Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Аленка 666
    У меня этой стойкости нет совсем, меня сломали ещё в детстве. Раньше у меня были друзья, которые помогали, и папа, на...ВАМ НУЖНА СТОЙКОСТЬ.
  • Александр Николаевич
    Вам нужна стойкость, чтобы встать, собраться, подумать о том, что вы собираетесь делать дальше, не позволяя всякой оп...ВАМ НУЖНА СТОЙКОСТЬ.
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ВАМ НУЖНА СТОЙКОСТЬ.

ВАМ НУЖНА СТОЙКОСТЬ.

Вы заметили, что некоторым людям очень хорошо удается справляться с трудностями? Они уклоняются от ударов судьбы с невероятной легкостью.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Вам нужна стойкость, чтобы встать, собраться, подумать о том, что вы собираетесь делать дальше, не позволяя всякой оплошности сбить вас с ног.
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17 час.
Аленка 666
У меня этой стойкости нет совсем, меня сломали ещё в детстве. Раньше у меня были друзья, которые помогали, и папа, на которого можно было рассчитывать. А сейчас друзья и папа умерли, и защитить меня некому. А насчёт высыпаться - это вообще из области фантастики, когда в 6 утра на работу вставать надо
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5 час.

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