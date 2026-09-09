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ТАСС

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Путин и То Лам открывают лабораторию на базе российско-вьетнамского научного центра

Путин и То Лам открывают лабораторию на базе российско-вьетнамского научного центра

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин совместно с генсекретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны То Ламом участвуют в открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.

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