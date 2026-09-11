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ТАСС

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Офицер Беркут рассказал об эффективности дронов "Оса"

Офицер Беркут рассказал об эффективности дронов "Оса"

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Ударные российские FPV-дроны "Оса" успешно поражают легкобронированные цели и пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области.

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