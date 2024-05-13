Этот таинственн...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Этот таинственный мир

117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...
  • ВАРЯГ РУС
    Плоская Земля
  • F I
    у некоторых в карманах и кошельках 😀😀😀Крупнейшая черная...

Что потребуется для создания кораблей-ковчегов (корабли поколений), способных путешествовать в космосе более тысячи лет?

Что потребуется для создания кораблей-ковчегов (корабли поколений), способных путешествовать в космосе более тысячи лет?

Если путешествовать так долго, они должны выращивать собственную пищу. Но это не проблема. Растения будут перерабатывать CO2, который выдыхают люди, но им понадобится базовое оборудование для восстановления баланса по мере необходимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх