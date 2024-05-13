Что потребуется для создания кораблей-ковчегов (корабли поколений), способных путешествовать в космосе более тысячи лет?

Если путешествовать так долго, они должны выращивать собственную пищу. Но это не проблема. Растения будут перерабатывать CO2, который выдыхают люди, но им понадобится базовое оборудование для восстановления баланса по мере необходимости.
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