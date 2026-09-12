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Козловский — лауреат главных премий, но почему сегодня вспоминают уже не его награды?

Еще несколько лет назад имя Данилы Козловского практически автоматически ассоциировалось с успехом. Главные роли в заметных фильмах, спектакли на сцене МДТ, режиссура, высокие гонорары и престижные профессиональные награды — казалось, его карьера движется только вверх.

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