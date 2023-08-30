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Сейчас уже не важно кем был или не был Е.Пригожин, процесс уже запущен

Сейчас уже не важно кем был или не был Е.Пригожин, процесс уже запущен

Стихийно идущая мифологизация Пригожина (создаются и конфликтуют два пригожинских мифа: белый и чёрный) становится не только кристаллизацией протеста народа против олигархии и коррупции, но и переходит в борьбу за символы будущего.

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Комментарии
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Алексей Тан
Коренной житель России... славянин, православный, Русский.
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9 час.
NADEGDA PAYNYH
Все понятно из Ваших лайков
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9 час.
РС
Роза Семиренко
Музыканты безусловно герои, защитники Отечества и ни кто об этом не спорит! Пригожин же где то был не прав! Нельзя ему было в это время заниматься своими «играми»! У него была прямая возможность обо всем переговорить с ВВП, а не устраивать раздрай на весь мир! Ведь это все было на руку нашим врагам! Сейчас мы должны в пояс поклониться всем нашим ребятам, Героям и вечно помнить всех погибших, включая Пригожина!
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5 час.

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