Стихийно идущая мифологизация Пригожина (создаются и конфликтуют два пригожинских мифа: белый и чёрный) становится не только кристаллизацией протеста народа против олигархии и коррупции, но и переходит в борьбу за символы будущего.
Сейчас уже не важно кем был или не был Е.Пригожин, процесс уже запущен
Комментарии
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Алексей Тан
Коренной житель России... славянин, православный, Русский.
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9 час.
NADEGDA PAYNYH
Все понятно из Ваших лайков
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9 час.
РС
Роза Семиренко
Музыканты безусловно герои, защитники Отечества и ни кто об этом не спорит! Пригожин же где то был не прав! Нельзя ему было в это время заниматься своими «играми»! У него была прямая возможность обо всем переговорить с ВВП, а не устраивать раздрай на весь мир! Ведь это все было на руку нашим врагам! Сейчас мы должны в пояс поклониться всем нашим ребятам, Героям и вечно помнить всех погибших, включая Пригожина!
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5 час.
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