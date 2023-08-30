Сейчас уже не важно кем был или не был Е.Пригожин, процесс уже запущен

РС

Роза Семиренко

Музыканты безусловно герои, защитники Отечества и ни кто об этом не спорит! Пригожин же где то был не прав! Нельзя ему было в это время заниматься своими «играми»! У него была прямая возможность обо всем переговорить с ВВП, а не устраивать раздрай на весь мир! Ведь это все было на руку нашим врагам! Сейчас мы должны в пояс поклониться всем нашим ребятам, Героям и вечно помнить всех погибших, включая Пригожина!