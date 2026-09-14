Глава Совета дизайнеров Америки Стивен Колб напал на активистов PETA на модном показе в Нью-Йорке

На Неделе моды в Нью-Йорке активисты PETA попытались сорвать показ новой коллекции бренда Cos. Один из гостей шоу, глава CFDA (Совета модных дизайнеров Америки) Стивен Колб, решил остановить акцию и напал на зоозащитников во время показа.
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