Глава Совета дизайнеров Америки Стивен Колб напал на активистов PETA на модном показе в Нью-Йорке

На Неделе моды в Нью-Йорке активисты PETA попытались сорвать показ новой коллекции бренда Cos. Один из гостей шоу, глава CFDA (Совета модных дизайнеров Америки) Стивен Колб, решил остановить акцию и напал на зоозащитников во время показа.