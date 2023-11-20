Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

В уникальном доме жил Станиславский Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ходе реставрационных работ в особняке купцов Марковых, в котором жил знаменитый режиссер Константин Станиславский, расположенном на ул.
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