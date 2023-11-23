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Пострадавшего в ДТП в Шахтах Ростовской области 11-летнего школьника ввели в медикаментозную кому

Пострадавшего в ДТП в Шахтах Ростовской области 11-летнего школьника ввели в медикаментозную кому

Авария произошла накануне на Грушевском мосту в городе. Виновник ДТП был мертвецки пьян.Стало известно о том, что врачи Ростовской области продолжают бороться за жизнь 11-летнего мальчика, который попал в аварию вместе со своей семьёй в понедельник, 20 ноября, на Грушевском мосту города Шахты.

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