Пострадавшего в ДТП в Шахтах Ростовской области 11-летнего школьника ввели в медикаментозную кому

Авария произошла накануне на Грушевском мосту в городе. Виновник ДТП был мертвецки пьян.Стало известно о том, что врачи Ростовской области продолжают бороться за жизнь 11-летнего мальчика, который попал в аварию вместе со своей семьёй в понедельник, 20 ноября, на Грушевском мосту города Шахты.