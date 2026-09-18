Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бомбить наши НПЗ отдал приказ Вашингтон? США срубили миллиарды. Ошибка Трампа вскрылась осенью.

Бомбить наши НПЗ отдал приказ Вашингтон? США срубили миллиарды. Ошибка Трампа вскрылась осенью.

Россию выкинули с мирового рынка топлива, поставки обнулились. Зато американские заводы работают на пределе три месяца подряд с рекордной прибылью.

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