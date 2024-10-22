В Рязани стая бродячих псов атаковала школьника на детской площадке

Пост размещен пабликом «Рязань». Указано, что ЧП произошло у дома №8 по Московской улице. Видно, что ребенок – судя по рюкзаку, школьник из младших классов, - пытается убежать через детскую площадку от стаи собак.
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