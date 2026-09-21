БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Краснооскольского водохранилища

Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили квадроциклы и боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в районе Краснооскольского водохранилища, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Продажи поливитам...
- АК Автоэксперт Архип...
- АК Автоэксперт Архип...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым