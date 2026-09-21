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БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Краснооскольского водохранилища

БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ в районе Краснооскольского водохранилища

Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили квадроциклы и боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в районе Краснооскольского водохранилища, сообщили в Минобороны России.

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