Даже вода здесь дороже вина: смотрим цены в американском супермаркете для миллионеров

US Uri Strukow Только я прочитал название магазина- Еревон? Кстати, а в Мошкве в магазизах для чинуш, депутатов и их прислуги- олигархов, ценники ниже?

Karmadon "... в магазизах для чинуш, депутатов и их прислуги - олигархов..." Юра, вы ничего не попутали? Кто чья прислуга?