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TRENDYMEN

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Даже вода здесь дороже вина: смотрим цены в американском супермаркете для миллионеров

Даже вода здесь дороже вина: смотрим цены в американском супермаркете для миллионеров

Туристка при посещении Лос-Анджелеса случайно заглянула в обычный на вид супермаркет и была шокирована ценами.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Только я прочитал название магазина- Еревон? Кстати, а в Мошкве в магазизах для чинуш, депутатов и их прислуги- олигархов, ценники ниже?
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21 час.
Karmadon
&quot;... в магазизах для чинуш, депутатов и их прислуги - олигархов...&quot; Юра, вы ничего не попутали? Кто чья прислуга?
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20 час.
US
Uri Strukow
Для тех, у кого лобная кость 15 см- шутки подписывать надо? Хотя именно чинуши и депутаты и есть сегодняшний олигархат.
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19 час.

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