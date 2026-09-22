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На Кубань идут ливни, ветер и «сюрприз» температуры: реки могут выйти из берегов

На Кубань идут ливни, ветер и «сюрприз» температуры: реки могут выйти из берегов

Как сообщает Краснодарский гидрометцентр, местами в регионе 23 и 24 сентября ливни с грозой, градом, сильным ветром – порывы могут достигать 25 метров в секунду.

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