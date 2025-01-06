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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков без очков в 3-м матче кряду: 1 бросок, «минус 1» за 14:05 против «Торонто»

Матвей Мичков не набрал очков в третьем матче подряд. Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре с «Торонто» (2:3 ОТ).

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