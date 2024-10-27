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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шэньчжэнь» в предпоследнем туре: станут чемпионами при победе и потере очков «Шанхай Порта». Спортс’’ покажет матч

Игру в прямом эфире покажет Спортс’’ с комментариями Артема Терентьева и Вадима Лукомского. Начало – в 10:30 мск.

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