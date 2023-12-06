Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Зарегистрироваться для участия можно до 14 января Возможность получить дополнительные баллы для поступления в вузы путем сдачи специального демонстрационного экзамена появилась в Москве у учащихся 12-18 лет, которые занимаются по дополнительным программам углубленного уровня.