Факт: первый миллион за год зарабатывают 10% российских предпринимателей

Аналитики Авито Бизнес 360 совместно с общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» провели опрос почти 500 представителей МСП из различных регионов страны перед неделей предпринимательства.
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