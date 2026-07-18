Царьград Коллаж Царьграда Таджикистан договаривается с Россией о предоставлении земель своим фермерам для выращивания масличных культур.
Таджикистан хочет занять земли России, чтобы сэкономить
Комментарии
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Вячеслав 5
Одни продавали землю своим.другие чужим-как вас назвать -сволочами или хуже.
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1 м.
Татьяна Курочкина
БОЖЕ ‼️‼️‼️🙏🙏🙏 ДА КОГО ЖЕ ЭТИ МРАЗИ СЛУШАЮТ ⁉️‼️‼️‼️😡😡🤬🤬(Тем более таких ....🐜,как мы☝️)Для этих только 💰важно ☝️‼️‼️‼️🤬🤬🤬
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1 м.
Сергей Бирюков
Жить негде, работы нет, земли не хватает, а плодятся как кролики
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1 м.
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