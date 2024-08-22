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Царьград

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  • Александр Рязанцев
    Хорошо,если бы закопали этих мразей в бункере!ВС России атакова...
  • Евгений Петров
    Хочу что бы они сдохлиВС России атакова...
  • Александр Рожков
    Видать подождали кода он уедет, а потом и ударили... Многоходовка панимашь. Нам, дуракам ни панать. Вот..ВС России атакова...

Пять нижегородских школ вошли в список лучших в стране

Пять нижегородских школ вошли в список лучших в стране

Пять учебных заведений из Нижегородской области оказались перечне лучших в стране. Оценивалась конкурентоспособность выпускников.

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