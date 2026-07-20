Как выбрать виски: простые ориентиры для тех, кто только начинает знакомство с напитком

Для человека, который впервые решил познакомиться с виски, выбор может показаться непростым. На полках магазинов представлены десятки брендов, бутылки отличаются возрастом выдержки, страной производства, способом изготовления и стоимостью.
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