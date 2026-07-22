Велосипед за полтора миллиона рублей. Смотрим, что особенного в шоссейнике по цене квартиры в регионе

Сумма в 1,5 миллиона рублей за обычный педальный велосипед кажется безумием. На эти деньги можно купить небольшое жилье в регионе — что же такого особенного в Factor, за которым еще и выстраиваются настоящие очереди? Фото: пресс-служба factorbikes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии