Велосипед за полтора миллиона рублей. Смотрим, что особенного в шоссейнике по цене квартиры в регионе

Сумма в 1,5 миллиона рублей за обычный педальный велосипед кажется безумием. На эти деньги можно купить небольшое жилье в регионе — что же такого особенного в Factor, за которым еще и выстраиваются настоящие очереди? Фото: пресс-служба factorbikes.