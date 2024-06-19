В МИД заявили, что смена генсека НАТО не поменяет политику в отношении РФ

Смена генерального секретаря НАТО не окажет влияния на доктринальные документы альянса и проводимую политику в отношении России, заявила в эфире радио "Спутник" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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