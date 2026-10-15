Фото: социальные сети Камилы Валиевой Спортивный арбитражный суд (CAS) не располагает сведениями о том, запрашивала ли российская фигуристка Камила Валиева у Международного союза конькобежцев (ISU) разъяснения из-за отзыва нейтрального статуса.
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