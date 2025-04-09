Житель курского села Гуево – о зверствах ВСУ: "мародерили и выжигали дома"

РИА Новости/Константин Михальчевский Устанавливаются обстоятельства убийств боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей села Гуево Суджанского района, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
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