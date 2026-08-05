Гендиректор «Уралвагонзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля. По информации оперативных служб, он находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован в реанимацию, где медики борются за его жизнь.
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