FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 088 подписчиков

Гендиректор «Уралвагонзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля. По информации оперативных служб, он находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован в реанимацию, где медики борются за его жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии