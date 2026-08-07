Ботанические лаборатории в школах: Тверская область запускает масштабный экопроект

Девять школ Калининского округа стали участниками проекта «Школьные ботанические лаборатории». Тверская область (вместе с Нижегородской) стала одним из двух первых регионов России, где реализуется проект «Школьные ботанические лаборатории».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии