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Ботанические лаборатории в школах: Тверская область запускает масштабный экопроект

Ботанические лаборатории в школах: Тверская область запускает масштабный экопроект

Девять школ Калининского округа стали участниками проекта «Школьные ботанические лаборатории». Тверская область (вместе с Нижегородской) стала одним из двух первых регионов России, где реализуется проект «Школьные ботанические лаборатории».

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