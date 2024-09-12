Россиянки рассказали о подработке во время декрета

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! провела опрос среди мам с детьми до трех лет и выяснила, совмещают ли они материнство с подработками, кем предпочитают подрабатывать и сколько времени на это тратят.
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