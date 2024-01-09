Двукратная чемпионка мира по гимнастике Пасека будет работать тренером в Дубае

«Ребята, я приняла решение. Уезжаю работать в Дубай тренером по развивающей спортивной гимнастике. Поняла, что эта поездка принесет мне намного больше пользы», – цитирует Пасеку «Матч ТВ» со ссылкой на соцсети.
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