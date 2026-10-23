Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, 24 июля 2026 года © Евгений Биятов/РИА НовостиВ России нет волны дефолтов по корпоративным облигациям, а корпоративный сектор в целом сохраняет устойчивость.
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