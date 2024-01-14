МО: командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть участвующего в СВО отца

Командование Центрального военного округа (ЦВО) приняло участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", организовав сеанс видеосвязи между участником специальной военной операции (СВО) на Украине и его сыном.
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