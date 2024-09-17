Экс-глава ЦРУ требует снять ограничения на удары вглубь России

ЛК

Любовь Кузьмина

А этот ублюдок Петреус выкопал для себя бункер? Если выкопал, то понятно почему такой смелый. В декабре 2021 года он и ему подобные, очень весело смеялись над так называемым "ультиматумом Путина" и говорили то, что никогда Путин не решиться на военные действия. Ну а теперь поют эту же "скотскую" песню. Зря они не верят словам Путина, ой зря!