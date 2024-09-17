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Экс-глава ЦРУ требует снять ограничения на удары вглубь России

Экс-глава ЦРУ требует снять ограничения на удары вглубь России

Запад должен снять ограничения на удары своими ракетами вглубь территории РФ, потому что Россия якобы ничем не ответит.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
А этот ублюдок Петреус выкопал для себя бункер? Если выкопал, то понятно почему такой смелый. В декабре 2021 года он и ему подобные, очень весело смеялись над так называемым &quot;ультиматумом Путина&quot; и говорили то, что никогда Путин не решиться на военные действия. Ну а теперь поют эту же &quot;скотскую&quot; песню. Зря они не верят словам Путина, ой зря!
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18 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В этой отаре каждая овца и бараны имеют своё мнение , когда сидят на горшке под кайфом , а снабжают их исправно  . Отправляют людей на погибель с лёгкостью . А мы даже рады в какой-то степени , меньше народу , больше кислороду .
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17 час.

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