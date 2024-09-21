В «Пятнашке» рассказали, сколько занимает обучение санинструктора

Санитарный инструктор для работы в зоне СВО учится около 1 месяца, за этот срок он подготавливается полноценно оказывать первую помощь на поле боя, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника медицинской службы интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Стив .