При падении обломков БПЛА в Волгоградской области возник пожар в промзоне

Массовую атаку беспилотников отразили ночью силы противовоздушной обороны в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации Волгоградской области.
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