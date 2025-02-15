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При падении обломков БПЛА в Волгоградской области возник пожар в промзоне

При падении обломков БПЛА в Волгоградской области возник пожар в промзоне

Массовую атаку беспилотников отразили ночью силы противовоздушной обороны в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации Волгоградской области.

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