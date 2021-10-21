Что приготовили нам звезды: Гороскоп на 21-27 октября

Представляем вниманию читателей еженедельный прогноз от австралийского астролога Аделаиды Фото: Global Look Press Овен (21 марта – 20 апреля) В спешном порядке примите меры по устранению недоразумений, которые преследуют вас в последнее время.
Представляем вниманию читателей еженедельный прогноз от австралийского астролога Аделаиды Фото: Global Look Press Овен (21 марта – 20 апреля) В спешном порядке примите меры по устранению недоразумений, которые преследуют вас в последнее время.
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