Гороскоп

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Что приготовили нам звезды: Гороскоп на 21-27 октября

Что приготовили нам звезды: Гороскоп на 21-27 октября

Представляем вниманию читателей еженедельный прогноз от австралийского астролога Аделаиды Фото: Global Look Press Овен (21 марта – 20 апреля) В спешном порядке примите меры по устранению недоразумений, которые преследуют вас в последнее время.

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