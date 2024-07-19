PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitya Ostap
    Ну что за х-я сколько можно писать всякий бредТеперь полностью ...
  • Sergiy Che
    Ну в Тверской области зимой не теплее чем на Урале!!)) А в Краснодарском красе с лесом фигово - там дрова - "золотые"...«С понедельника б...
  • Владислав Петряев
    Почему же раньше эти бездельники в ФАС дремали за столами? Владислав ПетряевФАС взялась за пр...

Несколько мостов смыло в Приморье в результате ливня

Несколько мостов смыло в Приморье в результате ливня

Согласно информации, предоставленной Единой диспетчерской службой, в результате прохождения циклона общее количество осадков в Партизанском городском округе достигло 59,4 миллиметра, что считается опасным явлением, согласно оценкам синоптиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх