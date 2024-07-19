Несколько мостов смыло в Приморье в результате ливня

Согласно информации, предоставленной Единой диспетчерской службой, в результате прохождения циклона общее количество осадков в Партизанском городском округе достигло 59,4 миллиметра, что считается опасным явлением, согласно оценкам синоптиков.
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