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Глава ЦБ Набиуллина: Рост ключевой ставки защищает от инфляционной спирали

Глава ЦБ Набиуллина: Рост ключевой ставки защищает от инфляционной спирали

Увеличение ключевой ставки позволяет избежать инфляционной спирали. Об этом, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявила руководительница Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Инфляции не будет, если между производителем и продавцом оставить 18%-ный НДС не зависимо от количества посредников, т. е. на всю цепочку, а не на каждого посредника.
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2 д.
Валерий Бирюков
Как говорят в боксе, поднятие процентной ставки - &quot;удар ниже пояса&quot; по производству (т.е. по мелким, средним и крупным предпринимателям и государственным предприятиям), но не по Наибулиной.
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2 д.
Валерий Бирюков
Эта &quot;умная&quot; баба дурит всем голову: поднятие ставки приводит к разорению производителей, и, как следствие - к снижению объёмов производства продукции, что мгновенно приводит к повышению цен. Это ли не инфляция? По- моему она либо ближайшая родственница Винипуха, либо агент пиндосов. Короче, как говорил один из &quot;героев&quot; сериала &quot;Место встречи изменить нельзя&quot; устами Джигарханяна - &quot;дурилка картонная&quot;.
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2 д.

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