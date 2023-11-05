Увеличение ключевой ставки позволяет избежать инфляционной спирали. Об этом, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявила руководительница Центробанка Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ Набиуллина: Рост ключевой ставки защищает от инфляционной спирали
Комментарии
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Валерий Бирюков
Инфляции не будет, если между производителем и продавцом оставить 18%-ный НДС не зависимо от количества посредников, т. е. на всю цепочку, а не на каждого посредника.
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2 д.
Валерий Бирюков
Как говорят в боксе, поднятие процентной ставки - "удар ниже пояса" по производству (т.е. по мелким, средним и крупным предпринимателям и государственным предприятиям), но не по Наибулиной.
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2 д.
Валерий Бирюков
Эта "умная" баба дурит всем голову: поднятие ставки приводит к разорению производителей, и, как следствие - к снижению объёмов производства продукции, что мгновенно приводит к повышению цен. Это ли не инфляция? По- моему она либо ближайшая родственница Винипуха, либо агент пиндосов. Короче, как говорил один из "героев" сериала "Место встречи изменить нельзя" устами Джигарханяна - "дурилка картонная".
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2 д.
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