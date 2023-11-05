Глава ЦБ Набиуллина: Рост ключевой ставки защищает от инфляционной спирали

Валерий Бирюков Инфляции не будет, если между производителем и продавцом оставить 18%-ный НДС не зависимо от количества посредников, т. е. на всю цепочку, а не на каждого посредника.

Валерий Бирюков Как говорят в боксе, поднятие процентной ставки - "удар ниже пояса" по производству (т.е. по мелким, средним и крупным предпринимателям и государственным предприятиям), но не по Наибулиной.