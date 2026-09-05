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FiNE NEWS

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В Турции задержан разыскиваемый в международном розыске россиянин Марат Дрейзин

Задержание в Турции В турецком городе Аланья, расположенном в провинции Анталья, задержан гражданин России Марат Дрейзин, объявленный в международный розыск через красный бюллетень Интерпола.

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