Гимназия университета транспорта на 3-ей Мытищинской проведёт конкурс стихотворений к своему юбилею

Гимназия РУТ (МИИТ) в Алексеевском районе приглашает обучающихся 1-11 классов, их родителей, а также выпускников принять участие в конкурсе стихотворений собственного сочинения «С юбилеем, дорогая Гимназия!».
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