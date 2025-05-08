С Днём Победы!

Первый Парад Победы 24 июня 1945 года завершался складированием флагов поверженных гитлеровских войск к подножию МавзолеяБывший начальник Генштаба генерал Сергей Штеменко в своих мемуарах рассказал, что это было решение Сталина.
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