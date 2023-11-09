Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    А не проще ли было дать этим "значимым" иностранным корпорациям письмо с указанием стоимости их активов и...предложен...Мишустин утвердил...
  • Бендер Задунайский
    Вылитый Буба .Певец Филипп Кирк...
  • Иван Щукин
    А почему бы и России не присоединится с таким же вопросом к Германии?В МИД Польши напо...

Путин потребовал от МВД пресекать провокации против национального единства

Путин потребовал от МВД пресекать провокации против национального единства

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД более активно пресекать провокации против национального единства и бороться с экстремистами, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Erl Schweizer
&quot;Президент России Владимир Путин потребовал от МВД более активно пресекать провокации против национального единства и бороться с экстремистами, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие в России. Обращение опубликовано на сайте Кремля.&quot; От лукавого или от непонимания: президент России Владимир Путин всячески поддерживает четко выраженный русский националистический Царьград вопреки самим же объявленной цели денацификации на Украине. Непоследовательность, отстаивание интересов блатоты, олигархов, привилегированных выше крыши деятелей вроде Н.Михалкова, замена разумного распределение бюджета с акцентом на борьбу с бедностью созданием барства похлеще аналогичного при царе опасно для государства в XXI веке: нужна надежная система государственного правления, а не ставка на бесконечные революции, подстроенные под очередную личность президента. Путин не вечен, очередной президент попрет в столицу своих омичей, другой из Норильска, третий из Чечни, чтобы проще писать Указы? Страна Великая, людей миллионы, а соревнование компетенций на нуле. Что-то не то в Отечестве моем. Пригожин погиб - сразу версия &quot;сам себя подорвал&quot;, как будто следователь летел в самолете, все видел, все зафиксировал, поставил печать. Превозносить при жизни и обсирать погибшего Героя России - не лучший способ самоутверждения. Че Гевара погиб, никто не обсирает, Китай стабилен, там тоже обсирать предков не принято, у нас же что не лидер, обязательно революционер, не пора ли заканчивать выкаблучиваться на кочке &quot;я тут лучший&quot;?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх