Путин потребовал от МВД пресекать провокации против национального единства

Erl Schweizer

"Президент России Владимир Путин потребовал от МВД более активно пресекать провокации против национального единства и бороться с экстремистами, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие в России. Обращение опубликовано на сайте Кремля." От лукавого или от непонимания: президент России Владимир Путин всячески поддерживает четко выраженный русский националистический Царьград вопреки самим же объявленной цели денацификации на Украине. Непоследовательность, отстаивание интересов блатоты, олигархов, привилегированных выше крыши деятелей вроде Н.Михалкова, замена разумного распределение бюджета с акцентом на борьбу с бедностью созданием барства похлеще аналогичного при царе опасно для государства в XXI веке: нужна надежная система государственного правления, а не ставка на бесконечные революции, подстроенные под очередную личность президента. Путин не вечен, очередной президент попрет в столицу своих омичей, другой из Норильска, третий из Чечни, чтобы проще писать Указы? Страна Великая, людей миллионы, а соревнование компетенций на нуле. Что-то не то в Отечестве моем. Пригожин погиб - сразу версия "сам себя подорвал", как будто следователь летел в самолете, все видел, все зафиксировал, поставил печать. Превозносить при жизни и обсирать погибшего Героя России - не лучший способ самоутверждения. Че Гевара погиб, никто не обсирает, Китай стабилен, там тоже обсирать предков не принято, у нас же что не лидер, обязательно революционер, не пора ли заканчивать выкаблучиваться на кочке "я тут лучший"?