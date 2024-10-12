Минобороны показало уничтожение танков ВСУ "Ланцетами" в Сумской области

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как военнослужащие российской группировки войск "Север" уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, использовав барражирующие боеприпасы "Ланцет".
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