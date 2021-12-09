В Иркутске состоялась встреча представителей мужественных профессий со студентами-юристами ИГУ

В России 9 декабря отмечается день Героев Отечества. В рамках проводимых торжественных, патриотических и памятных мероприятий состоялась встреча отличившихся полицейских, спасателей и ветеранов спецподразделений со студентами Иркутского госуниверситета.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- В Республике Марий Эл подростку за спасение утопающего вручена медаль СК России «За высокую гражданственность»
- Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах нападения на водителя школьного микроавтобуса в Республике Ингушетия
- Военными следователями возбуждено уголовное дело о взятке за содействие при исполнении госконтракта
Свежие комментарии