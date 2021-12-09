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В Иркутске состоялась встреча представителей мужественных профессий со студентами-юристами ИГУ

В Иркутске состоялась встреча представителей мужественных профессий со студентами-юристами ИГУ

В России 9 декабря отмечается день Героев Отечества. В рамках проводимых торжественных, патриотических и памятных мероприятий состоялась встреча отличившихся полицейских, спасателей и ветеранов спецподразделений со студентами Иркутского госуниверситета.

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