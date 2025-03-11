Рубио высказался по поводу ужесточения санкций против России

Валерий Чикунов Чего они здесь трутся ? Занимать территории надо быстрее и всё тут . Обработать все территории артиллерией и не пускать никого . И наконец предупредите , что в случае экспансии будет применено ЯО.. Хотят попробовать , пожалуйста

Валерий Чикунов Это , что Трамп грозится что ли , что кого- то посылает для налаживании переговоров и далее грозит применением каких-то сил . Ну отстягают нагайками его представителей , посидят вместе с тупами бандеровцев в морге , ещё пилюли и в расход.