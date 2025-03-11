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Рубио высказался по поводу ужесточения санкций против России

Рубио высказался по поводу ужесточения санкций против России

США надеются, что им не потребуется ужесточать санкции в отношении России в попытке содействовать урегулированию украинского кнфликта.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
Чего они здесь трутся ? Занимать территории надо быстрее и всё тут . Обработать все территории артиллерией и не пускать никого . И наконец предупредите , что в случае экспансии будет применено ЯО.. Хотят попробовать , пожалуйста
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12 час.
Валерий Чикунов
Это , что Трамп грозится что ли , что кого- то посылает для налаживании переговоров и далее грозит применением каких-то сил . Ну отстягают нагайками его представителей , посидят вместе с тупами бандеровцев в морге , ещё пилюли и в расход.
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12 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Лучше на органы продать им же
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12 час.
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